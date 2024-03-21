Впервые за 44 дня был нанесен столь массированный удар по украинской столице

Ночной удар ВКС РФ по украинской столице, который по утверждению местных СМИ, стал самым мощным за последних 44 дня, когда использовались баллистические ракеты, в том числе и гиперзвуковые «Кинжалы», имел целью поразить здания и сооружения, используемые Главным управлением разведки украинской армии. Такими сведениями располагает издание «Украинская правда», имеющая своих источников, вхожих в высокие воинские кабинеты.

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Полет Миг-31К с аэробаллистическим "Кинжалом". Источник фото: Коммерсант



Согласно озвученной информации от осведомленного информатора, 21 марта практически все авиационные боеприпасы россиян были направлены на поражение так называемых центров принятия решений, размещенных в столице украинской республики.

И как озвучили публично в украинском Генштабе, все ракеты были безопасно «перехвачены». Российская сторона не подтверждает данную информацию, заявляя, что все наземные цели были поражены. А тем временем городские СМИ заявили, что в городе отчетливо были слышны три волны взрывов.

Момент полета российской ракеты на конечном отрезке траектории перед ударом в замаскированный штаб ГУР в Киеве. Источник фото: Кадры британского издания Times

В пользу российской версии говорит хотя бы тот факт, что ряд иностранных медиа опубликовали кадры с моментом прилета по неназванному киевскому объекту, что как бы говорит, что украинская сторона сильно лукавит, беспочвенно заявив, что «все воздушные цели знищены (сбиты)».