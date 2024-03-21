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Ночной удар ВКС РФ по украинской столице, который по утверждению местных СМИ, стал самым мощным за последних 44 дня, когда использовались баллистические ракеты, в том числе и гиперзвуковые «Кинжалы», имел целью поразить здания и сооружения, используемые Главным управлением разведки украинской армии. Такими сведениями располагает издание «Украинская правда», имеющая своих источников, вхожих в высокие воинские кабинеты.
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Полет Миг-31К с аэробаллистическим "Кинжалом". Источник фото: Коммерсант
Согласно озвученной информации от осведомленного информатора, 21 марта практически все авиационные боеприпасы россиян были направлены на поражение так называемых центров принятия решений, размещенных в столице украинской республики.
И как озвучили публично в украинском Генштабе, все ракеты были безопасно «перехвачены». Российская сторона не подтверждает данную информацию, заявляя, что все наземные цели были поражены. А тем временем городские СМИ заявили, что в городе отчетливо были слышны три волны взрывов.
Момент полета российской ракеты на конечном отрезке траектории перед ударом в замаскированный штаб ГУР в Киеве. Источник фото: Кадры британского издания Times
В пользу российской версии говорит хотя бы тот факт, что ряд иностранных медиа опубликовали кадры с моментом прилета по неназванному киевскому объекту, что как бы говорит, что украинская сторона сильно лукавит, беспочвенно заявив, что «все воздушные цели знищены (сбиты)».