В этом уверены журналисты The National Interest за его 13000 километровый "пробег"

Уникальные характеристики стратегического бомбардировщика Ту-95, по-прежнему стоящего на вооружении российской армии, делают его «тавтологически» стратегическим «черным лебедем» для безопасности США. Об угрозе национального спокойствия для Пентагона отечественного дальнемагистрального бомбера, решили написать в авторитетном The National Interest.

В публикации особенно подчеркивается, что в свое время разработчики проекта решили уйти в сторону от тогдашнего «ноу-хау» в виде турбореактивной силовой установки и оснастить своего гиганта классическим турбовинтовым двигателем. Поэтому самолет обладает расширенным воздушным «пробегом» – с полными баками авиационного топлива первому не составит большого труда преодолеть дистанцию в 13 тыс. километров. Именно эти цифры так пугают военных аналитиков, называющие их той самой стратегической угрозой.

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И хотя самолет впервые появился в Красной армии ещё 70 лет назад в 1956 году, его воздушная вахта продолжается. Ведь самолет несмотря на свой донельзя почтенный возраст, борт получает регулярные обновления внутренней начинки и авионики. Но что больше всего беспокоит заокеанских военных, «Девяносто пятый» способен к запуску крылатых ракет с ядерной боевой частью.

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Как выразились не очень-то изящно в публикации, перед глазами читателя должны предстать «воздушные грузовики» с массивами невероятного количества боеприпасов, способных превратить города оппонента в местность с безликим «лунным пейзажем».

Современные варианты Ту-95 – Ту95МС относятся к стратегической авиации ВКС РФ и в своих «закромах» имеют до 4 ракет Х-55, преодолевающих до несколько тысяч километров при своем полете к цели.