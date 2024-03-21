Страна по-прежнему получает 70% электроэнергии от сжигания угля

Индия, чья генерация электроэнергии зависит по большей части от сжигания угольного концентрата, доля которого составляет 70%, решила сделать ещё одну вескую заявку на так называемую зеленую революцию. По планам индийского правительства в стране заложено 20 млрд. долларов для реализации крайне амбициозного проекта в области «экологической энергии». В планах федеральных чиновников построить парк возобновляемых источников энергии под названием «Хавда».

Новый проект будет возведен в пустынной местности Вест-Индии и по размерам представляет собой площадный массив, в 5 раз превышающий Париж. Размер настолько впечатляющий, что его несложно заметить даже из космических глубин. О чем и сообщает известный журнал Forbes.

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Источник фото: malib.md





Непосредственным возведением займется Adani Green Energy, под чьим руководством простые работники и инженеры установят ветряки и массивы солнечных панелей, в совокупности занимающие 500 квадратных километров. По расчётам конструкторов энергетической фирмы, такого массива зеленой генерации должно хватит для обеспечения энергией не менее 16 млн. индийских домохозяйств.

Причем отдельного комплимента должно удостоиться географическое место для грандиозного проекта – это соляная пустыня, в которой по объективным причинам нет ни редких животных, ни растительности, ни человеческих поселений. На всё согласно генеральному плану отводится 5 лет непрерывных строительных работ.

Причем выполнение целей проекта вполне попадает в практическую парадигму: из-за стремительного роста количества жителей Индии пропорционально растёт спрос на электричество.