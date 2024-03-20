Политическая целесообразность в Киеве всегда ставилась во главу угла

Украинская тактика, согласно которой силы ВСУ стараются удержать «до последнего солдата» даже малозначимые территории, вызывает скепсис в военных и политических кругах американского истеблишмента. Желание оборонять земли, представляющие собой слабую стратегическую ценность – очень плохая идея для государства, планирующего не только «вечно» обороняться, но и в дальнейшем достигать побед, добывая в наступательных боях новые территории. О царящем непонимании между официальными Киевом и Вашингтоном, решили озаботиться в популярном издании New York Times, ведь эта зияющая пропасть растёт.





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Источник фото: БиБиСи





Согласно мнению редакции, представители вашингтонской администрации очень часто в публичной и в частной манере делились опасениями, что украинская армия буквально борется за каждый клочок земли, словно это последняя цитадель и отступать больше некуда. Вместе с тем за это вынуждены так глупо расходоваться такие важные резервы, как личный состав, так и дефицитные боеприпасы. А ведь украинской армии очень сложно их пополнить.

Причем дабы далеко «не ходить», журналисты назвали Работино тем самым небольшим селом, сражения за которое для украинских сил превратились в один большой сакральный концентрат. И как заметили в издании, всё равно на то, что за Работино ведутся жаркие бои, ВСУ вынуждены шаг за шагом отступать и здесь.