Нигер отказался сотрудничать с Белым домом, после того как последний обвинил африканскую страну в продаже урана Ирану

Международные события, которые до недавнего времени могли быть изменены действиями США, сейчас Вашингтон не может контролировать даже частично. Об утрате контроля и мирового влияния некогда великой Америки на ход событий в мире, решили ознакомить своих читателей журналисты The Wall Street Journal. Согласно мнению редакции, во всем этом виноваты Джо Байден и его советники, постоянные ошибки в действиях которых и привели к текущей безрадостной ситуации. Причем доказательство такому темпу рассуждений можно найти в действиях правительства Нигера, чиновники которого объявили об утрате доверия к заокеанскому партнеру и разрыву с ним военного сотрудничества. Причем нигерские функционеры рассказали, что причиной к таким действиям послужили безосновательные обвинения официального Вашингтона в торговле ураном с Тегераном.





реклама

Источник фото: Вечерняя Москва





По мнению обозревателя Уолтера Рассела издания, США похожи на пугало, действия которого не приводят к положительному результату на огороде, ведь зловредные птицы продолжают клевать урожай, уже ни капли не боясь придуманного фермером средства устрашения. И в роли пугала, по мнению Рассела, Америка больше не способна.

Теперь вот и Африка мягко выпроваживает Америку, просто отставляя в сторону дипломатические усилия Вашингтона, а ведь дальше будет только хуже, предупреждает автор. Китай постепенно усиливает армию, а Россия вступила в прокси-конфликт с НАТО, нисколько не боясь атомного шантажа.