Дальше будет больше и глубже – российский ОПК только набирает ход

Фронтовая бомбардировочная авиация в составе российских ВКС нанесла точные удары по позициям украинской армии в количестве 3500 штук. Учёт велся с 1 января 2024 года по 20 марта 2024 года. Об этой цифре рассказали в отечественном ТГ-канале «Милитарист», где ознакомились с информацией, озвученной генерал-лейтенантом ВСУ Иваном Гаврилюком.

Согласно мнению украинского высшего офицера, общее количество в 3500 единиц сброшенных боеприпасов в 16 раз превышает количество планирующих бомб, атаковавших полевые укрепления и фортификационные капитальные сооружения ВСУ в прошлом году.

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Источник фото: РИА Новости





Причем по Гаврилюку, это очень трудная проблема и «неразрешимый вызов» для украинского командования, так как военное производство Украины и союзных ей государств чрезвычайно отстаёт от такового в противостоящей им России.

Причем «беда» не только в уровне доминирования российской авиации, но и в огневых способностях украинских артиллеристов. Последние ровно в 7 раз уступают ВС РФ по количеству интенсивности огня и выпущенных снарядах.

При этом из-за нежелания западных стран в ускоренном режиме снабжать ВСУ зенитными ракетами, ВСУ несут большие потери в личном составе и дефицитной бронетехнике.