В некотором роде это "Град", только вместо НУРСов тут стоят полноценные "корейские Искандеры"

В КНДР прошли тестовые стрельбы дальнобойных ракет местного РСЗО, получивших на западе обозначение KN-25. Причем если следовать классификации российской, то такие управляемые снаряды больше соответствуют типу оперативно-тактических ракет. Потому что помимо тяжелого 600-мм калибра, дальность пуска корректируемого боеприпаса составляет весомые 380 километров, что очень близко к отечественному ОТРК «Искандер-М», чьи ракеты как раз и способны пролететь 500 километров.





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Ким Чен Ын лично наблюдает за прилетом по скальной породе на маленьком острове, который на время стрельб и стал "целью". Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Что особенно знаменательно, как и в случае с полностью северокорейской разработки танком M-2020, непосредственным участником пробных выстрелов был общенациональный лидер Ким Чен Ын. Последний с удовольствием наблюдал, как каждая из четырех ракет, именно столько присутствует на одной пусковой установке, полетела в направлении тренировочной цели, находящейся в прибрежной акватории. Таковой стал удаленный скальный остров. Информацию опубликовал ТГ-канал «Военный осведомитель».

Всего в рамках учений принимали участие шесть ПУ.





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Первые испытания столь крупнокалиберных систем стартовали ровно пять лет назад, когда мир впервые увидел 3-тонные снаряды с солидной длинной в 8 метров.

Известно, что несмотря на относительную свежесть разработки, ПУ может похвастаться различным исполнением. От колесного на основе шасси TATRA T815, чья кабина бронированная, до гусеничного образца, исполненного на платформе танка. Тут, как и в американском MLRS, пусковых труб уже больше. В этом варианте их шесть.