Как только эти переговоры станут достоянием польских фермеров, для Брюсселя начнется сражение почище Ватерлоо

ЕС хочет взять Украину в свои ряды и для этого ведутся соответствующие подготовительные работы. Но всё приходится делать в большой тайне, потому что протестующие европейские фермеры «не поймут». А следовательно грядущие выборы в Европейский парламент могут по своему характеру оказаться весьма «евроскептичными». Такую картину в Европе увидели журналисты зарубежного издания Politico.





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Источник фото: Известия





Как рассказал на условиях полной анонимности европейский высокопоставленный функционер, ЕС может быть и хотел расшириться, но политическая целесообразность такого важного решения должна быть проведена лишь только после выборов. По его искреннему убеждению, брюссельские бюрократы на 100% знают, что многочисленная прослойка фермеров явно выкажет свое отторжение подобным взглядам в среде европейских партократов. Потому что выделяемые в их адрес субсидии сократятся, да и беспошлинный ввоз украинских сельскохозяйственных товаров нанесет непоправимый вред их бизнесу.

Кроме того, если Украина вступит в ЕС, потребуются просто массы реформ, а это уже первый звонок в адрес внутриполитических вызовов, причем очень серьёзных, уверен собеседник издания.

По правде говоря, весь сельскохозяйственный бизнес Европейского Союза весьма убыточен и без дотаций существовать не может. Выращивание эталонных «эко-куриц» то ещё занятие. А вот на Украине практически нет мелких фермеров как в Европе, всем «рулят» крупные сельскохозяйственные корпорации, такие как «Кернелла» и «МХП», для которых себестоимость производства крайне мала. Конкурировать с таким способом производства ЕС не готов от слова совсем.