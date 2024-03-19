Ишак нагруженный золотом. возьмет любую крепость. В том числе и крупнейшие американские компании Maxar и Planet

Российские спецслужбы получают сверхточные спутниковые фотографии напрямую у коммерческих американских компаний. В этом уверены в The Atlantic, пообщавшись с одним из высокопоставленных украинских военнослужащих, отметивших высокую эффективность последних ракетных налётов россиян, поражающих замаскированные объекты украинской армии в глубоком тылу.

Как заявил офицер, спутник, пролетая над секретным или прекрасно утаенным объектом, принадлежащим украинским военным вдали от передовой, делает высококачественные кадры. И спустя несколько суток или даже недель этот объект подвергается ракетному обстрелу. Причем крайне результативному. После аффилированные с российскими спецслужбами неназванные лица приобретают новые снимки пораженной цели для так называемого объективного контроля.

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Источник фото: Телеграм





Как заявил военный, это не может быть случайностью, так все фотографии, на которых были якобы заброшенные промышленные здания, на самом деле были вполне себе работающими цехами военного назначения, производящими крайне чувствительную для нужд ВСУ продукцию. Спустя некоторое время и появления соответствующих снимков такие «неухоженные» ангары уничтожались российской стороной.

Так одним из примеров послужил случай с воздушной гаванью Воздушных сил ВСУ, размещенной рядом с Миргородом. Снимки военного аэропорта запрашивались как минимум 9 раз всего за 7 дней, предшествующих 2 апреля 2022 года. И спустя всего неделю по административным зданиям и взлетной полосе ударили две тяжелые ракеты россиян, рассказал украинский командир.

Фирмы Maxar и Planet, заподозренные в таких по мнению Киева «неправомерных сделках», категорически отрицают любые сделки с РФ, а высокоточные удары россиян продолжаются, многозначительно делает выводы издание.