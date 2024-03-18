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Madarator
El País: Военнослужащие НАТО уже находятся на территории Украины
Если их заметит "Орлан" или "Zala", проводить процедуру экстракшен никто не будет

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   Военнослужащие государств-членов Североатлантического альянса негласно присутствуют на территории украинской республики. Солдаты и офицеры НАТО вовлечены в различные операции и находятся на территориях, подконтрольных Киеву, не просто так, а выполняют некоторые миссии.

   Согласно данным, известным журналистам El País, иностранные военные занимаются здесь разведывательной и аналитической деятельностью. Помимо этого участники известного военно-политического блока изучают эффективность использования украинскими военными западного оружия.

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   Причем как заявлено в публикации, военнослужащие НАТО ни в открытой форме, ни в тайной, принимают участия в сражениях на передовой против российских бойцов.


Источник фото: РИА Новости


   Вместе с тем известно, что Макрон поставил своим чиновникам задачу по организации потенциального альянса, в который должны войти государства, желающие отправить свои войска на территорию Украины. Причем руководитель Елисейского дворца рассказал, что и ранее подымал подобную идею среди членов НАТО, но прийти к общему решению тогда не удалось.

   Но и не трудно представить, что любые иностранные военные, чем бы они не занимались на землях Украины, вполне себе представляют собой законную военную цель. А превратиться в таковую с актуальным разведывательно-ударным контуром, очень просто.

#военные нато на украине #нато на украине
Источник: elpais.com
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