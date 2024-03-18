Предложить-то можно, а кто будет на это "просто так" смотреть?

Украинское высшее военно-политическое руководство могло бы обратиться к западным странам, обладающим ядерным оружием и его носителями, с просьбами разместить его на территории восточноевропейского государства в виде шахт для запуска ракет с ЯО или складов для хранения компонентов таких средств массового поражения. Такая мысль пришла отставному генералу ВСУ в отставке Сергею Кривоносу во время его беседы с журналистами «Прямого».

По мнению бывшего командира военного спецназа ВСУ, «идеальными кандидатами» среди западных стран, способных стать своеобразными пассивными донорами ядерного вооружения для киевских властей, могли бы быть официальные Вашингтон, Лондон и Париж.

реклама

Источник фото: репортер



Тут хочется прокомментировать, что чем тяжелей положение украинской армии на передовой в зоне проведения российской СВО, тем громче становятся различные «рацпредложения», подобные вышеприведенному. И кроме громкой риторики, обычно за собой ничего не представляют.

А тем временем в чешском СМИ Lidovky утверждается, что не менее половины военной продукции европейские страны, как это будет трудно представить Киеву, в 2023 году передавали не украинской армии, а в третьи страны.