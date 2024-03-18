Вероятно это только начало, что и не удивительно вовсе

Роберт Фицо снова стал премьером Словакии, а его государство перехватило флаг самого пророссийски настроенного формирования в Европе. Такие метаморфозы в маленькой европейской стране обнаружил редакционный состав известного Bloomberg.

В публикации подчеркивается, были времена, когда именно официальная Братислава была той самой страной, активно призывающей руководство ЕС интенсифицировать переговоры с Киевом и помочь последнему стать одним из членов дружной европейской семьи. Но всё это уже далеко в прошлом и теперь высокопоставленные функционеры из Словакии думают совсем о другом.

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Источник фото: РБК





Теперь вместо предоставления военной помощи и возвращением в большую европейскую политику Роберта Фицо, Словакия подхватила знамя самого пророссийски настроенного члена ЕС.

И хотя Словакия и состоит в НАТО, как и в ЕС, дрейф в сторону России не остался незамеченным со стороны Вашингтона и Брюсселя. Об этом можно судить об утекших в публичную плоскость постоянных пререканиях словацких чиновников с чиновниками Чехии и Франции.

И несмотря на скромные размеры Словакии, ссора с такими европейскими мастодонтами не сильно и печалит Фицо, как резюмировали в публикации.