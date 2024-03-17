В ходе успешного рейда были освобождены 17 членов экипажа, захваченных в заложники. Об успешной операции рассказали в свежей публикации информационного агентства Bloomberg.

Индийский спецназ провел блестящую операцию в Аравийском море, когда освободил корабль от пиратов, решивших поживиться гражданским судном. В ходе успешного рейда были освобождены 17 членов экипажа, захваченных в заложники. Об успешной операции рассказали в свежей публикации информационного агентства Bloomberg.

Известно, что нападению со стороны пиратской фракции подверглось грузовое судно «Руэн», перемещавшееся по водной глади одного из южных морей под флагом Мальты. Успешное нападение для пиратов было осуществлено в минувшем декабре, когда корабль вынужден был пройти рядом с берегами Сомали.

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Сам корабль удерживали как минимум 35 членов пиратского картеля, которых умелыми командными действиями рейдовой группы спецназа сумели склонить к неправильным тактическим действиям и заставить сконцентрироваться в одном месте и сложить оружие.





Источник фото: дзен-канал "Иван Коновалов"





О самой операции известно, что десант морского спецназа был осуществлен при помощи дерзкого вертолетного рейда. Помимо воздушного борта в атаке были задействованы два боевых катера, БПЛА и самолёт-разведчик.

Что интересно, Аравийское море на себе ощутило присутствие 10 кораблей принадлежности индийских ВМС. Что является своеобразным рекордом.