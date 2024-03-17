Поэтому лучше уже сейчас надо начинать готовиться к земле и рыть подземные укрепления

Ситуация на передовой в зоне проведения спецоперации РФ для украинской армии омрачается доминированием российской стороны как в ударной мощи, где дефицита в разнообразных артиллерийских боеприпасах нет, от слова совсем, так и в качественной компоненте, где что такое доминация, превосходно показала фронтовая бомбардировочная авиация ВКС РФ. Последняя совершает чуть ли не около сотни боевых вылетов каждый день, сбрасывая ещё больше планирующих бомб на головы украинских солдат и офицеров. Начиная от «классических» УФАБов и заканчивая кассетными боеприпасами или же так называемыми «вакуумными» бомбами.





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Причем украинская сторона проигрывает в живой силе, как и в различного класса бронированных машинах, российская армия тоже имеет превосходство, используя развернувшийся на всю и без того мощный ОПК, загрузив военными заказами в три смены в круглосуточном режиме коллективы оборонных фабрик и заводов РФ.

Но и это ещё не все плохие новости для украинского военно-политического руководства. Как сообщает опытный специалист ВСУ в дроноведении Сергей «Флеш», украинский Генштаб через 4 месяца, а максимум через 5, столкнется в подавляющем превосходстве ВС РФ в fpv-дронах. Где на каждого украинского бойца будет приходиться по одной ударной «птичке» россиян. Об этом пишет ТГ-канал "Украина.ру".





Источник фото: Российская газета





И как рассказал волонтер, российские генералы учли свои крупные недочеты не первом этапе спецоперации, когда дронов, в том числе ударных, вначале было так мало, что их «придерживали» лишь для поражения особо важных целей ВСУ. Такими были РЛС или РЭБ. Причем «запрещалось» атаковать бронетехнику ВСУ, так как она не была приоритетной в ситуации нехватки БПЛА. Но русские – очень хорошие ученики, и в настоящий момент весной 2024 года, fpv-дронов хватает на всё – от разрушения блиндажей, до подрыва танков Abrams и БМП Bradley.

Единственный выход, каким его видит «Флеш», это строительство «подземных городов» на передовой, в надежде защититься от вездесущих и всевидящих дронов ВС РФ.