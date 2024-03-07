Пентагон мог гораздо дешевле утилизировать устаревший танк и у себя на родине. По крайне мере не было бы такой громкой антирекламы

Прямо сейчас трудно вспомнить, чем руководствовалась администрация Джо Байдена, надавившая на Пентагон с целью предоставления последним американских танков Abrams M1, предназначенных для украинской армии. Но вместо предполагаемого эффекта чудо-оружия, на который так надеялись киевские топ-чиновники, результат оказался прямо противоположным: вместо сильно ожидаемых победных реляций, украинский Генштаб получил обескураживающие вести с полей, где тяжелая бронетехника производства General Dynamics так и не смогла показать что-то «невероятное», оказавшись вполне себе заурядным ОБТ. Причем, как заметил военный эксперт американского происхождения Петер Сучиу, нет больших отличий между танком Abrams и каким-либо другим иностранным образцом из мира гусеничных машин.

Причем, как утверждает зарубежный аналитик, это не какие-то теоретические изыскания, а анализ практического применения крупногабаритного образца в боях в предместьях Авдеевки, где известно, что российские силы подбили как минимум три образца бронетанковой «гордости» Пентагона, используя при этом крайне дешевые и порой не очень-то и современные боеприпасы. Единственным исключением из правил стал момент уничтожения третьего Абрамса, по которому «отработали» два ПТУРа и в финале свой выстрел осуществил российский ОБТ Т-72Б3.

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Источник фото: Delfi

Три дня боев и потеря трех танков есть не что иное, как серьёзный укол по репутации развитого ВПК США.

Всё, что теперь видит Сучиу, это как украинское поле боя превращается в неприятный погост для американской бронетехники, несмотря на всю «защиту» в ряде профильных милитари-СМИ, утверждающих, что украинские танкисты просто не умеют пользоваться высокотехнологичными и сложными в обслуживании западными образцами бронетехники.

Резюмировал лишь эксперт свою публикацию тем, что представляющий Владимира Путина пресс-секретарь Песков оказался прав, заявив, что Abrams будут пылать так же, как любые танки на вооружении ВСУ.