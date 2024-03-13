Если сможет доказать возможность проведения реформ

Украина может получить большую часть пакета помощи в 50 миллиардов евро, если предоставит примерный план реформ чиновникам Евросоюза. Об этом рассказывается в свежей публикации информационного агентства Bloomberg.

Американские журналисты утверждают, что Киев должен убедить европейских функционеров в своей способности добиться серьёзных изменений в таких отраслях, как регулирование государственных финансов, высокой способности противостоять коррупции и возможности развития бизнеса, как внутреннего, так и внешнего. И как только подобная дорожная карта будет предоставлена в ЕС, Киев может ожидать получения 6 млрд евро уже в будущем апреле. Причем 4,5 млрд из этого пакета Киев должен получить уже ближе к этим выходным. Эти деньги помогут украинскому государству устранить дефицит неотложных трат.

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Источник фото: РБК

И уже «финальные» 1,5 млрд евро будут доступны для украинских властей сразу, как Европейская комиссия проведет «ревизию» прогресса, достигнутого киевскими чиновниками.

А тем временем по ту сторону океана в Вашингтоне 60 млрд долларов, которые Джо Байден обещал для украинской армии, по-прежнему остаются в состоянии заморозки, так как республиканцы в нижней палате американского парламента не хотят отдавать голоса за проект помощи для ВСУ.