Совсем не жалко, когда утеряно то, что досталось "за бесплатно". Добрый Джо Байден просто заставит отдать свой ЗРК Патриот какую-нибудь Германию

Киев сильно рисковал, перебрасывая свои передовые зенитные комплексы поближе к передовым позициям россиян. Так и случилось. Уничтоженные мощным массированным ударом пусковые установки дорого обошлись украинским военным, несмотря на все очевидные риски, отправившим дефицитное вооружение в район Покровска, что в ДНР. Теперь украинским генералам остаётся только кусать локти, пишет корреспондент Петер Сучиу в своем авторском материале специально для National Interest.

Как объяснил обозреватель, вполне обоснованное желание украинских ПВО сберечь свои города, наземные скопления сил ВСУ и колонны в прифронтовых районах, привели лишь к тому, что эшелонированная противовоздушная оборона была рассредоточена. Но теперь с очередной потерей, помимо американских установок «Патриот» и других западных комплексов, это рассредоточение сил украинского ПВО станет ещё больше. Такого добивалось украинское военно-политическое руководство? Задается риторическим вопросом Сучиу.

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Источник фото: Российская газета

Кроме того работник иностранной прессы считает, что именно «Патриоты» являются тем самым современным вооружением, которое появилось на вооружении украинской армии благодаря чаяниям Пентагона. И теперь по глупости и небрежности Украина лишилась такого важного элемента доминирования в противовоздушной обороне. А ведь в скором времени всё это обязательно аукнется в крайне негативном ключе для Киева, заверил Сучиу.

Как стало ранее известно, роковой для украинского расчёта ЗРК Patriot удар был нанесён ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», когда первый находился примерно в 40 километрах от линии ЛБС в Покровске.