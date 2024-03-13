С чем это связано, не сообщается. Но Берлин явно чем-то сильно встревожен

Официальный Берлин приказал немецким военным провести срочную инвентаризацию и обновить абсолютное большинство дальнобойных и малозаметных для сил ПВО ракет авиационного базирования шведско-германской разработки, известных в международной прессе как Taurus. Причем ракеты пройдут и процедуру модернизации и должны быть готовы к применению, тем самым перейдя из стадии консервация в стадию прямого действия. Об этом рассказала местная пресса в лице Die Welt, имеющая осведомленных информаторов в стане германских ВВС.

Согласно опубликованным данным, бундесвер располагает примерно 600 высокоточных образцов боеприпасов, точное количество находится под грифом «строго секретно». Половина из них полностью боеготова, так как пять лет назад прошла техническое обслуживание и необходимое в такие случаях сертифицирование. Остальная половина ракет не была обновлена, поэтому нуждается в предварительном осмотре и процедуре по обновлению.

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Источник фото: Лента





Сейчас военные инженеры исследуют все образцы и сортируют ракеты на две категории. В одной из них будут находиться ракеты, требующие капитального ремонта и обслуживания, во второй – ракеты, которые необходимо только лишь обслужить и сертифицировать. Все работы будут проходить в рамках повышенной секретности.

По завершению мероприятий как указывают немецкие журналисты, Берлин может вплотную задуматься о передаче ракет либо напрямую Киеву, либо использовать «круговой обмен» и передать их официальному Лондону, который в свою очередь передаст их украинской армии.