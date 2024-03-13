Российским "рыцарям плаща и кинжала" иностранный общественник доверяет куда больше, чем испанским спецслужбам

Известный в России и Украине, переехавший из-за угроз за границу украинский блогер Анатолий Шарий сделал официальное обращение к представителям российских спецслужб. Шарий просит содействия у российских силовиков и помочь провести расследование в отношении его самого. Точнее, осуществленного на него покушения, случившегося в одном из испанских городов 6 марта. Сообщение можно прочитать в личном ТГ-канале Шария.

Как заявил автор обращения, данные, которыми располагает опальный украинский гражданин, позволяет ему с полной уверенностью утверждать, что именно российские «рыцари плаща и кинжала» могут провести то самое качественное расследование в отношении крайне опасной ситуации.

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Вместе с тем, Шарий выразил полную уверенность в профессиональной импотенции испанских спецслужб, являющихся синонимом слова некомпетентность. По мнению Шария, испанские спецслужбы полностью себя дискредитировали, показав явное нежелание провести оперативно-розыскную деятельность.

Совсем недавно в результате этого ЧП личную машину украинского правозащитника атаковали люди, вооруженные автоматическим оружием. Помимо самого Шария, в машине была его законная супруга. В этом покушении Шарий обвинил в качестве организатора Владимира Зеленского.

Это не первое покушение на Шария, обвиняемого у себя на родине по уголовному делу о госизмене. Четыре месяца назад виллу, где проживает Шарий, атаковали коктейлями Молотова. Так же 23:00 по Москве Шарий сообщил, что с ним связался «Иван Андреевич» – представитель специальных служб, как пишет ТГ-канал «Украина.ру».