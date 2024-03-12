А как же отдельное спасибо Нуланд за её 2014 год?

Текущее положение дел вынуждает высокомотивированную и прекрасно подготовленную украинскую армию всё равно с каждым новым днём боев лишаться всё новых и новых своих территорий. И так будет продолжаться и впредь, если Вашингтон так и не начнёт помогать ВСУ вооружением, снабжением, экипировкой и финансовой помощью. Такого мнения придерживается руководитель Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.

Во время своей речи в Конгрессе США Бернс сделал важное замечание, уведомив законодателей из нижней палаты американского парламента о том, что если финансовая помощь со стороны Вашингтона и военная со стороны Пентагона так и не возобновится, украинскую государственность ожидает темное будущее, наступление которого можно лицезреть уже сейчас.

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Как объяснил Бернс, Украина лишится своих земель, а чем дальше будет оставаться без поддержки, тем больше земель ей предстоит потерять.

Прямо сейчас у ВСУ острый дефицит артиллерийских боеприпасов, временами уже переходящий в артиллерийский голод. И Вашингтон не имеет морального права ждать, чем всё это «закончится».

Закончил свое обращение Бернс на мажорной ноте, заявив, что если США немедленно окажут помощь украинской армии, то последняя будет способна провести очередное контрнаступление уже в этом году ближе к календарной зиме.