Это ещё иностранные журналисты не знают про "пхеньянский экспресс"

Российский ОПК на голову превосходит своих коллег из США и Европы по уровню производства артиллерийских боеприпасов. Причем превосходство над западными странами представляет собой трехкратный перевес. О слабой способности в текущих реалиях друзей Киева конкурировать по части промышленного производства снарядов озадачились в известном CNN.

Как заявлено в публикации, РФ только лишь за месяц может выпустить с завода готовых к применению примерно 250 тыс. различных артиллерийских боеприпасов и не менее 3 млн. за календарный в год. Именно к такому выводу пришли разведывательные аналитики из блока НАТО.

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В то же самое время европейцы и дружественный им Вашингтон, максимум, на что способны сейчас, так это выпустить 1,2 млн. снарядов за год.





Управляемый снаряд "Краснополь". Источник фото: РИА Новости





Всё это уровень производственного противостояния. И кто его выиграет, тот и одержит победу во время украинского конфликта, на условиях анонимности рассказал один из старших офицеров НАТО в своей приватной беседе с корреспондентом издания.

И перейдя к ситуации «в поле», офицер-штабист продолжил, заявив, что сейчас на ЛБС Россия может позволить себе тратить до 10 тыс. снарядов за сутки, в то же самое время для украинской армии эти показатели куда скромнее. Здесь ВСУ невероятно проигрывают, выпуская по российским позициям до 2 тыс. артиллерийских выстрелов.