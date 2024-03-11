Но сильно дороже и капризнее в обслуживании. Да и заряд производится до сих пор вручную

Четвертое уничтожение крупногабаритного тяжелого американского танка Abrams стало тяжелым ударом и очень плохой рекламой для официальной позиции Пентагона, что американские системы вооружения, в том числе и танковые, непревзойденные никем комплексы борьбы, получить которые желает любая уважающая себя в военном отношении держава. Но как оказалось, российская армия очень быстро нашла противоядие к иностранному громоздкому танку украинских сил, вынудив того страдать даже от единственного попадания многочисленных противотанковых систем. Что это, как не громкое поражение, подрывающее основы якобы американской военной мощи? Риторически задается отставной морпех армии США Брайан Берлетик.





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Источник фото: Getimage





Раньше долго считалось, что нет лучше танка, чем американский, но как оказалось, кадры прямых попаданий российских «Корнетов», останавливающих тяжелобронированные образцы ВСУ иностранного производства, сводят на нет напрасные утверждения, что Abrams много лучше, чем любой танк, производимый СССР в свое время или сегодняшней Россией.









Уничтожение четвертого Abrams M1A1 ВСУ из ПТРК "Корнет"





В конце Берлетик сказал, что Abrams не поможет Украине победить, потому что украинские танкисты не владеют основами его использования в бою, а его обслуживание удовольствие крайне дорогое и хлопотное по целому комплексу объективных причин. Да и без необходимого количества нужных деталей это очень трудно сделать. А в полевых условиях и невозможно.