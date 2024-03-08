Стрельба из такой САУ способна поразить военные объекты, размещенные на территории Сеула

Недавние эскалационные заявления южнокорейской стороны в лице официального Сеула не остались в стороне от Северной Кореи, чьи военные под непосредственным руководством главы страны Ким Чен Ына провели масштабные учения местных артиллеристов. Об этом рассказал ТАСС, ссылаясь на журналистов из ЦТАК.

Первыми на учебно-боевые стрельбы и заняли позиции для огня подразделения, состоящие из дальнобойных механизированных образцов на гусеничных шасси. Причем ряд оружейных экспертов утверждает, что выстрелы из таких установок вполне могут «достать» до столицы Южной Кореи – Сеула.

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155-мм М-2018. Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»

В ЦТАК подтвердили, что Ын лично выразил свою признательность восторженным умениям северокорейских «пушкарей» и подошел к точкам отстрела.

Как сообщается, демонстрационные учения были проведены в ответ на совместные военные мероприятия военных стрельб Сеула и Вашингтона, под названием Freedom Shield. Последние будут длиться 10 дней в период с 4 и по 14 марта включительно.

Особый акцент хочется сделать на появлении в качестве действующего образца передовой северокорейской САУ собственной разработки, оснащённой «натовским» калибром в 155-мм. Теперь эта орудийная установка не только лишь «парадный образец», но и провела показательные боевые стрельбы. И как написали в ТГ-канале «Военный осведомитель», новая установка оснащена специальной версией РЛС с баллистическим вычислителем. Что видимо говорит о кратно возросших точностных характеристиках.

170-мм САУ. Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Помимо стандартного калибра в 155-мм, есть у северокорейских артиллеристов и мобильные установки в 170-мм, способные при использовании активно-реактивных снарядов стрелять на расстояние в 60 километров.