Украинская власть до последнего верила, что Авдеевка город-крепость никогда "не взять"

Украинской армии, несмотря на все бравурные заявления своего военно-политического руководства, даже прибегнув к «смелости и отчаянным решениям», всё равно придется отступать и дальше. Потому что киевские топ-чиновники, возлагая надежды на город-крепость Авдеевку, как оказалось, весьма неоправданные, «забыли» возвести запасную линию обороны. И к чему это привело ВСУ? Риторически вопрошает военный аналитик и майор в отставке украинской нацгвардии Алексей Гетьман.

Теперь те самые фортификационные сооружения, о «готовности» которых уже распространяются невеселые для украинской власти народные анекдоты, заставят украинские силы откатываться на запад.

реклама

Как заявил Гетьман, все объективные факторы говорят о том, что в Киеве спохватились слишком поздно, узнав, что российские силы могут не только успешно обороняться, но и прорывать линии обороны, в том числе и возводимые на протяжении многих лет, как это было в Авдеевке.

Источник фото: дзен-канал "Военное обозрение"

В конце своего интервью для украинского ТВ-канала «Эспрессо», отставной майор заявил, единственное, что сейчас могут и должны сделать ВСУ, так это пытаться остановить прорыв ВС РФ, и не дать с наскока преодолеть свои временные позиции. Иначе без стабилизации ЛБС со стороны украинской армии, отступать придется очень «далеко», резюмировал старший офицер.

Правда как с помощью простых окопов, отрытых обычными солдатами только лишь в феврале, сдержать наступательный порыв ВС России, использующих артиллерию, авиацию и ракетные обстрелы, отставной военнослужащий нацгвардии не знает.