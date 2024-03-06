Лучшего способа расшатать и без того просевшую европейскую экономику, и придумать сложно

Между Брюсселем и Вашингтоном есть некоторые трения по поводу того, как именно стоит задействовать активы РФ, замороженные на территории Европейского Союза. О первой искорке зарождающегося противоречия озадачились в свежей публикации журналисты издания Politico.

В статье ставится акцент на том, что у США слишком резкий подход в этом деликатном вопросе: Белый дом требует тотальной конфискации замороженных финансовых активов России. Но управляющие ЕС «не сдаются», как особо отмечено в заметке. Но и чиновники США не собираются отказываться от своих «амбициозных планов» изъять «до самого дна» европейские активы Кремля.

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Источник фото: Российская газета



И по сообщению анонимного источника, находящегося в курсе всех хитросплетению межатлантической политики, европейские союзники США находятся под невероятно тяжелым прессом вашингтонской администрации, поставленные на пороге сложнейшего выбора – вдруг превозмогая юридические, политические и этические трудности, вся финансовая система ЕС окажется у порога самых настоящих экономических черных лебедей?

Незаконное изъятие перевернет инвестиционную «шахматную доску» и побудит остальных крупных частных и государственных вкладчиков крепко «задуматься», а является ли ЕС надёжным партнером, в которого без опаски можно вкладываться по-крупному?

Кроме того Москва может ответить симметрично и аналогичным образом уже изъять европейские активы в своем государстве.