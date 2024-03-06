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Дальнобойная ракета Taurus шведско-германской разработки снова стала предметом вожделения для украинского государства. Егор Чернев, занимающий должность заместителя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, обратился к официальному Берлину с просьбами отправить в украинскую армию свои высокоточные авиационные боеприпасы. Речь в призыве шла о ракете Taurus, необходимой, по словам Чернева для ударов по территории Крыма и его инженерным сооружениям. В частности, речь шла об атаке Крымского моста. Его «не остановил» даже недавний случай с утечкой информации и последующим резонансными событиями в Германии после этого.

Известно, что авиационный боеприпас становится постоянной темой всяческих воззваний Киева к Берлину, когда первый стал просить их ещё с майского периода 2022 года и до сих пор не остановился. При этом, как пояснил депутат, делается это для того, что бы немецкие коллеги всегда «помнили» о просьбах украинцев и держали их в уме. Об этом народный избранник поделился с журналистами «Европейской правды».

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По словам депутата, Таурус нужен для того, что его дальнобойность в 500 километров позволяет достигать любой точки юга, подразумевая земли Крыма. Тем самым поражая арсеналы, пункты хранения, логистику и управленческие пункты.

И как считает Чернев, на всей территории Германии, лишь Олаф Шольц тот человек, который против передачи такой ракеты украинской армии, так как его «беспокоит» та самая реакция России. А все аргументы высшего чиновника ФРГ Чернев обозвал «никчемными».