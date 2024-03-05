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Madarator
FAZ: ФРГ знает, что в случае атаки Москвы Taurus, из Калининграда ракеты очень быстро поразят Берлин
Некоторые иностранные масс-медиа не исключают, что утечка информации надолго «закрыла» вопрос о передаче немецко-шведской разработки KEPD-150/350 Taurus украинской армии.

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   Украинская армия могла бы очень быстро и в достаточном количестве получить дальнобойные и высокоточные ракеты Taurus, если бы не одно но – высочайшие опасения Берлина, что РФ в оперативном порядке найдет чем ответить на такие провокационные действия. Поэтому Германия пока что воздержится от поставок «актуального» оружия, рассказал Frankfurter Allgemeine Zeitung.

   Немецкие журналисты с полным пониманием относятся к решению Олафа Шольца, так как вполне обоснованно предполагают, что Киев обязательно воспользуется ситуацией и постарается атаковать германским оружием цели, расположенные на территории «старой России». Вместе с тем в бундестаге местные генералы осознают, что будучи запущенными из российского Калининграда высокоскоростные ракеты ВС РФ мигом долетят до Берлина, и сделают это куда быстрей, чем немецкий Taurus, запущенный по Москве. Поэтому Владимиру Зеленскому и Александру Сырскому остаётся только «надеяться» и уповать на благосклонность Олафа Шольца, «почему-то» не горящего большим желанием стать предвестником Третьей мировой.

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Источник фото: 3dmodels.org


   Помимо этого генералитет ВВС, недавно виноватый в утечке сверхсекретной беседы об атаке Крымского моста, явно не устраивает желание украинских военных самостоятельно выбирать потенциальные цели для атаки. По иному варианту именно германские военнослужащие должны ставить полетные задачи ракетам Taurus.

   Ряд иностранных масс-медиа не исключает, что до боли неприятная утечка информации о потенциальной атаке Крымского моста надолго «закрыла» вопрос с передачей немецко-шведской разработки KEPD-150/350 Taurus украинской армии.

#инопресса #taurus #taurus для украины
Источник: faz.net
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