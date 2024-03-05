Возросшие мощности отечественного ОПК найдут применение всем огромным запасам ещё советских свободнопадающих бомб

Бомбы-планеры, имеющиеся в огромнейших количествах на вооружении российской армии, наносят существенный урон украинским позициям, будучи расположенными хоть в чистом поле, хоть в хорошо укрепленных бункерах на территории города, как это было в городской агломерации Авдеевки. А сильные желания украинского Генштаба превзойти ВКС РФ по общему количеству сбрасываемых управляемых боеприпасов, бывших когда-то свободнопадающими бомбами, никогда не будет достигнуто. Даже если западные союзники Киева захотят помочь. Так считает военный журналист Дэвид Экс, опубликовавший свой материал специально для Forbes.





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Источник фото: Известия





По мнению корреспондента, ВКС РФ и Воздушные силы ВСУ даже некорректно сравнивать по общему «тоннажу» сбрасываемого, где на пару-тройку украинских корректируемых боеприпасов российская авиация отвечает сотней точных и мощных снарядов с крыльями, одним попаданием разрушая бетонные подземные бункеры, используя мощные полуторатонные управляемые бомбы, такие как ОДАБ-1500 с модулями УМПК.

И согласно аналитической выкладке Экса, преимущество за ВС РФ сохранится и дальше, и будет оно распространяться не только на превосходство в воздухе, но и на земле. Отечественный ОПК вышел на новые вершины своего производства, где строятся новые цеха, расширяются старые производственные мощности, и в то же время они час за часом модернизируются.

Согласна с утверждениями и тезисами Дэвида Экса и редакция в лице милитари-портала Military Watch Magazine, считающая, что «виновниками» в сегодняшнем зримом успехе штурмовых действий ВС РФ на территории Украины, в частности на Донбасском направлении, Москва обязана массовому появлению над полем боя тех самых бомб-планеров.