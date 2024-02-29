Это более тяжелый воздушный аналог наземного "Солнцепека", созданный для демонтажа наземных крепостей

Сильнейшее желание украинского Генштаба остановить, как назвали в Киеве «ползучее наступление» российской армии, начатое после невероятного успеха штурмовиков ВС РФ во время битвы за Авдеевку, и перебросить свежие подкрепления для своих уже изрядно потрепанных сил на Донбассе, наталкивается на могучее сопротивление россиян, использующих свое превосходство во фронтовой бомбардировочной авиации, получившей наконец тот самый «оперативный простор» в лице дооснащенных по американскому образцу классических свободнопадающих авиационных боеприпасов модулями планирования и коррекции, превращающих считающимся ранее устаревшим вооружением обычные бомбы в самые настоящие управляемые высокоточные снаряды.





реклама

Источник фото: дзен-канал "Вечерний вестник"







И о чем самая главная печаль украинских генералов, таких переоборудованных ФАБ у россиян, начиная с января 2024 года, стало действительно много, когда в некоторые дни боёв ВКС использовали до 200 таких управляемых сбросов за сутки. Причем российские инженеры переоснастили не только «маленькие» ФАБ-250 и «средние» ФАБ-500, но и совсем недавно приделали крылья и двигатель мощным полуторатонным бомбам, в частности так называемым «вакуумным», или ещё точнее на языке военных называющихся объемно-детонирующими. Таковой стала ОДАБ-1500, сброшенная на головы украинских военнослужащих в Курахово на местную ТЭС, где те решили укрыться под защитой многотонных бетонных конструкций. Не получилось.





Источник фото: vk.com "Русское оружие"







Термобарическая боевая часть не оставила ни единого шанса даже сверхнадёжной советской конструкции, разрушив массивное здание.









А принцип действия бомбы такой, что во время так называемой первичной детонации над поражаемой областью распрыскивается мелкодисперсионная взвесь, которая после превращается во взрывоопасное газовое облако. И уже во время финального подрыва сильно детонирует, выжигая на корню весь окружающий кислород на большой площади.