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Madarator
Вакуумная начинка ОДАБ-1500 превратила в пыль укрепления ВСУ в ТЭС в Курахово
Это более тяжелый воздушный аналог наземного "Солнцепека", созданный для демонтажа наземных крепостей

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   Сильнейшее желание украинского Генштаба остановить, как назвали в Киеве «ползучее наступление» российской армии, начатое после невероятного успеха штурмовиков ВС РФ во время битвы за Авдеевку, и перебросить свежие подкрепления для своих уже изрядно потрепанных сил на Донбассе, наталкивается на могучее сопротивление россиян, использующих свое превосходство во фронтовой бомбардировочной авиации, получившей наконец тот самый «оперативный простор» в лице дооснащенных по американскому образцу классических свободнопадающих авиационных боеприпасов модулями планирования и коррекции, превращающих считающимся ранее устаревшим вооружением обычные бомбы в самые настоящие управляемые высокоточные снаряды.


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Источник фото: дзен-канал "Вечерний вестник"


   И о чем самая главная печаль украинских генералов, таких переоборудованных ФАБ у россиян, начиная с января 2024 года, стало действительно много, когда в некоторые дни боёв ВКС использовали до 200 таких управляемых сбросов за сутки. Причем российские инженеры переоснастили не только «маленькие» ФАБ-250 и «средние» ФАБ-500, но и совсем недавно приделали крылья и двигатель мощным полуторатонным бомбам, в частности так называемым «вакуумным», или ещё точнее на языке военных называющихся объемно-детонирующими. Таковой стала ОДАБ-1500, сброшенная на головы украинских военнослужащих в Курахово на местную ТЭС, где те решили укрыться под защитой многотонных бетонных конструкций. Не получилось.


Источник фото: vk.com "Русское оружие"


   Термобарическая боевая часть не оставила ни единого шанса даже сверхнадёжной советской конструкции, разрушив массивное здание.



   А принцип действия бомбы такой, что во время так называемой первичной детонации над поражаемой областью распрыскивается мелкодисперсионная взвесь, которая после превращается во взрывоопасное газовое облако. И уже во время финального подрыва сильно детонирует, выжигая на корню весь окружающий кислород на большой площади.

#умпк #одаб-1500 #курахово
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