В 200-метровом радиусе от эпицентра попадания трудно найти целую конструкцию, даже выполненную из железобетона

ВКС РФ, используя дальнобойные бомбы-планеры, сеет семена больших потерь и высочайшей цены за удержание своих позиций среди украинских подразделений, окопавшихся на передовых позициях. Такую «опустошительную» картину увидели военные эксперты милитари-портала Military Watch Magazine, пристально следя за ходом российской СВО на Украине. Причем такой взгляд – не выдумка американских журналистов, а проецирование реальности на иностранных корреспондентов посредством беседы с прошедшими такие жаркие бои украинскими солдатами и офицерами.

Прямо сейчас, использование планирующих авиационных снарядов вместе с комбинированным ударным воздействием дронов-камикадзе, артиллерийского огня и различных баллистических ракет, в том числе и гиперзвуковых, породило такое явление в ВСУ, как критически большие потери в живой силе. И пока этому нет конца в обозримом будущем, поделился негативными впечатлениями один из украинских военнослужащих.

реклама





Источник фото: Известия



Вместе с тем журналисты MWM прямо увидели успех российских сил в освобождении Авдеевки, практически на 80% опирающийся на ударную мощь корректируемых авиационных боеприпасов. И поэтому УФАБы помогли освободить не только пригород Донецка, но и остальные населенные пункты поблизости, отмечают авторы публикации.

Только за 24-часовой период, как писал ряд отечественных ТГ-каналов, ВКС РФ сбросили на позиции оппонента в виде украинской армии, как минимум 150 управляемых боеприпасов, оснащенных УМПК. Они обеспечивают прекрасную точность и существенную разрушительную мощь, и всё в пределах 200-метрового периметра от эпицентра взрыва попросту перестает существовать, резюмировали свою статью иностранные военные журналисты.