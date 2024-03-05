За три месяца до падения Авдеевки украинский Генштаб попросту "спал", не желая на всякий случай создать дополнительные полосы обороны западнее своего "города-крепости"

После отступления из Авдеевки, украинская армия смогла закрепиться лишь спустя некоторое время рядом с линией водоёмов к западу от этого населенного пункта. Но отсутствие подкреплений и «снарядный голод» могут заставить ВСУ откатиться ещё дальше. Позиционная оборона украинских сил со стороны армии РФ может быть очень скоро прорвана. Такую угрожающую ситуацию для украинского Генштаба на Донецком направлении увидел военный эксперт Bild Юлиан Репке.





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В свежей публикации для германского издания Репке отметил, что прямо сейчас российские штурмовики взяли под контроль Бердычи, где были подбиты танки американские Abrams и частично удерживают некоторые части поселений Орловки и Тоненького. Но для украинского командования всё может стремительно измениться, так как потенциальное падение Авдеевки в конце осени хотя и не сильно рассматривалось, генералы ВСУ «на всякий случай» могли бы подготовиться к этому, организовав капитальную линию обороны западнее. Но сделано этого не было, а те земляные траншеи, которые украинские солдаты отрыли собственноручно лишь используя пехотные лопаты, не готовы гарантировать защиту от многочисленных российских дронов и массивного артиллерийского огня, в массе своей применяемого наступающими российскими силами. За этот просчет своего командования Украине придется очень дорого заплатить, подытоживает ни разу не отмеченный в симпатиях к РФ немецкий эксперт.