Оказывается, не "весь мир" с Украиной, и с ВСУ – в частности

Граждане польской республики проявляют акты вандализма в отношении закупленных для нужд украинской армии отнюдь недешевых полноприводных легковых автомобилей высокой проходимости. Жители приграничной с Украиной республики используя подручные средства, попросту разбивают такие авто, находящиеся рядом с пограничными пропускными пунктами.

Так по словам источника, являющимся членом одной волонтерской организации, целенаправленно помогающей украинским военным, он стал свидетелем, как ожидающие отправки в ВСУ автомобили просто бьются недовольными польскими жителями, на 100% знающими что этот транспорт будет использован со стороны Украины для СВО. Соответствующая публикация появилась в отечественном ТГ-канале «Военкоры русской весны».

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Источник фото: ТГ-канал "Военкоры русской весны"

На опубликованных кадрах отчетливо видно, как существенно повреждены лобовые стекла и световые приборы (фары и тормозные фонари). Кроме того, польские граждане «дотянулись» и до дверей, оставшихся после актов вандализма сильно деформированными.

И вполне стоит ожидать, что это явно не разовая акция, так как местные фермеры, а с ними и большое количество остальных неравнодушных коренных жителей Польши не очень-то благодушно настроены к украинским гражданам, желающим помочь ВСУ.