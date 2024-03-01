Может получиться шикарный подарок в коллекцию побитой американской техники в добавок к БМП Bradley

Американский танк Abrams ВСУ, неосмотрительно отправленный украинским командованием «на разведку» поближе к штурмующим войскам ВС России, и подбитый сначала fpv-дроном «Пиранья-10», а потом окончательно уничтоженный реактивной гранатой из РПГ-7, может присоединиться к коллекции, состоящей из боевой машины пехоты Bradley, уже находящейся на территории «старой России». Причем гусеничный транспортер Bradley 29 февраля был замечен на железнодорожном вокзале Воронежа, где бдительные наблюдатели заметили на боковых поверхностях техники отверстия от бронебойных снарядов, отстрелянных по корпусу БМП на одном из российских полигонов. Роль подобной мишени может ожидать и поврежденный Абрамс, находящийся на территории поселения Бердычи, контроль над которым перешел российской армии. Сам поселок находится северо-западнее занятой на прошлой неделе Авдеевки.





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Источник фото: Lenta







Именно в этом небольшом населенном пункте под названием Бердычи, тяжелобронированный образец американского танкопрома провел свой последний бой, оказавшись в засаде «Черных гусар», подразделения российских штурмовиков из 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ЦВО, специализирующихся на использовании ударных дронов в бою.

И как сообщают источники с мест, оппонент в лице украинских эвакуационных подразделений, так и не смог отбуксировать тяжеленную бронемашину в безопасный глубокий тыл. И действительно, переместить образец с весом под 60 тонн без возможности самостоятельного движения куда-либо, та ещё «простая» задача. Плюс, в небе постоянно находились разведывательные БПЛА россиян, контролирующие обстановку на земле.