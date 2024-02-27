Испытания должны найти новые слабые места Брэдли и улучшить компоновку в отечественных образцах бронетехники

Пока на Украине прямо сейчас разбираются, кто виноват, что отправил на передовые позиции одинокий американский Abrams, угодивший «под каток» российских штурмовиков, где вместо эффективных кадров поражения оппонента в лице танка Т-90 «Прорыв-3», получилось все наоборот, и уничтоженным по итогу оказался сам M1A1, в России прибыла другая американская бронетехника, захваченная в качестве трофея рядом с той же злокозненной для украинской стороны Авдеевки, где была добыта БМП M2A2 ODS-SA Bradley. Причем последняя была захвачена в «продвинутой» версии с интегрированными блоками динамической защиты.





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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А ещё внимательный взгляд стороннего наблюдателя смог заприметить интересную деталь: несмотря лишь на несколько часов нахождения на территории РФ заокеанской бронетехники, она уже успела принести пользу отечественным оружейным конструкторам, в оперативном порядке обстрелявшим борта трофея автоматической пушкой 2А42. Причем для такого достопочтенного «гостя» не пожалели специальных версий 30-мм боеприпасов, выпустив несколько выстрелов сначала бронебойных «ЗУБР6», а затем и «ЗУБР8».





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Публично результаты тестовых стрельб озвучены не были, но отверстия с попаданиями на бортовой части бронемашины подписаны. Помимо мишени «Брэдли» стал и донором: все компоненты динамической защиты BRAT были демонтированы и увезены в исследовательскую лабораторию МО РФ.

И вот уже тут Пентагону стоит насторожиться, так как грамотно проведенный реверс-инжениринг позволит российской стороне в скором времени качественно улучшить как бронирование отечественных образцов легкой бронетехники, так и в ряде случаев, пересмотреть компоновку некоторых узлов и агрегатов. В сторону их более удачного размещения.