Но куда больнее для Пентагона, что одну из БМП удалось захватить и продемонстрировать её уязвимость на потеху российской публике

Отправленные в большом количестве американские БМП Bradley с каждым новым днём боев на Украине пускай не очень быстро, но неуклонно шаг за шагом, выводятся из строя или полностью уничтожаются многочисленными типами российского вооружения, начиная от противотанковых мин и таких же тяжелых ракет, запускаемых с ПТРК «Корнет» или ударных вертолётов семейства «Аллигатор», и до корректируемых высокоточных снарядов «Краснополь», заканчивая fpv-дронами и бронебойными выстрелами из танков и конкурирующих отечественных БМП. Некоторые из образцов, предоставленных Пентагоном, уже находятся на территории «старой России», будучи захваченными в ходе яростных боёв на территории очищенной от присутствия украинских войск Авдеевке. Причем российские конструкторы уже успели обстрелять одну из таких Брэдли 30-мм выстрелами из автоматической пушки, устанавливаемой на вертолётах и тех самых боевых машинах пехоты и БМД с БТР, изучая стойкость брони заокеанской машины. А часть её динамической защиты уже находится в специализированных конструкторских бюро, изучающих относительно секретный модуль активной защиты. Помимо этого, пример с захваченной бронемашиной, передвигающейся в качестве агитационного стенда, делает «больно» самому Пентагону и американским оружейникам, не ожидавших такого исхода. А тем временем в The National Interest назвали точную цифру потерь этой бронемашины в боях с россиянами.





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По подсчету экспертов издания, ВСУ лишились не менее 68 таких бронеединиц, большинство из которых безвозвратно потеряны, а остальная часть существенно повреждена или попросту брошена на поле боя. Известно, что всего ВС США отправили в украинскую армию 186 таких экземпляров, полностью работоспособных, причем побывать на поле боя сумели около 100 боевых машин, остальные находятся в запасе, будучи используемые для тренингов или в случае особой нужды выступая в роли доноров запчастей, которые в Пентагоне предоставлять отказались.