Захотят ли после такого случая отправить Украине что-либо современное из бронетехники США, вопрос уже риторический

Украинская армия, спешно покинувшая Авдеевку по целому ряду причин, не сумела совершить организованный и четко спланированный отход, как утверждают в Киеве, ушла в большинстве своем пешим порядком, оставив много исправной и неисправной техники, в том числе предоставленной западными союзниками, причем вполне здраво рассудившими, что для местных солдат не велика потеря «забыть» про эвакуацию поврежденной техники или сделать что-либо для её уничтожения; поэтому поставлять им самые новейшие образцы – не совсем здравая идея. Что и было реализовано на практике. Но так как ВСУ надо было чем-то сражаться всё равно, украинская армия получила устаревшую, но всё ещё актуальную американскую БМП. Речь идёт о Bradley в версии M2A2 ODS. Которая после оставления донбасского города и досталась российским войскам.





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Источник фото: ТГ-канал "работайте братья"







Причем досталась именно в продвинутой версии с «дополнительным обвесом», под которым подразумеваются блоки динамической защиты BRAT. Именно такая БМП в надежде украинского командования отбить утраченные позиции в битве за один из городских укрепрайонов Авдеевки, подорвалась на мине, выставленной заранее российским охранением перед захваченной украинской позицией. А сам взрыв минного боеприпаса был настолько мощным, что сорвал гусеничную ленту и выбил взрывной волной оптическую систему прицелов. К настоящему моменту это второй документально подтвержденный образец заокеанского военного комплекса, полученный ВС РФ. И который в наиболее сжатые сроки скорее всего будет отправлен в Москву в профильные институты для изучения.