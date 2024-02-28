Хорошо что взял с собой регистратор – будет чем удивить западную прессу

В зоне проведения российской спецоперации случаются не только сражения и битвы, но и находится место труднообъяснимым с точки зрения современной науки происшествиям, например когда невидимый для абсолютной массы современной сверхтехнологичной техники НАТО в виде радаров и антенн-сканеров, неопознанный объект с большим удовольствием изучает окружающую обстановку. Причем делает это прямо над украинскими позициями наземных сил.





реклама

Источник фото: Регнум





Подобное видео появилось в украинском сегменте Интернета, где военнослужащие ВСУ, употребляя большое количество обсценной лексики, комментируют происходящее на небе.

Причем если вникнуть, то подобный объект крайне трудно спутать с подходящим под описание любым беспилотником российской армии, и не похож на вертолёт или что-то в этом роде. И как написали в комментариях военнослужащие 406-ой ОАБр, записавшие сам ролик, воздушную цель не фиксировало ни одно радиолокационное средство.





Сам фрагмент длится всего 17 секунд и обрывается на самом интересном месте. Весьма вероятно, что это лишь техническая ошибка в работе камеры наблюдающего БПЛА.









Хотя новости о том, что НЛО не просто плод выдумки, а реально наблюдаемый объект, поступают с разных уголков земного шара. Правда большинство из них в последствии находят вполне логичные объяснения ученых, «рассмотревших» в некоторых случаях вполне объяснимые с точки зрения науки события или деяния природы, которая, несмотря на весь современный прогресс, в том числе и весьма обоснованных исследований, до сих пор представляет собой одну большую загадку.