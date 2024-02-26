Глубокий реверс-инжиниринг даст важные ответы и позволит найти новые уязвимости заокеанской БМП

В мировой Сети появились кадры, где «плененная» российскими штурмовиками американская Bradley, захваченная во время яростных сражений за Авдеевку, размещена на железнодорожной платформе, готовая к скорому прибытию в центральную часть России. И с максимальной достоверностью можно предположить, что этот конкретный образец станет исследовательским – для отечественных оружейных экспертов есть несколько интересных вопросов, на которые, изучая заокеанскую БМП, можно получить достаточно подробные, а главное, полезные в самом ближайшем будущем ответы. Фотографии захваченной украинской бронетехники публикует ТГ-канал «Военный осведомитель».





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Источник фото: Ведомости





Нелишне будет сделать предположение, что после ознакомления со всей внутренней начинкой легкой гусеничной бронетехники, как пока ещё достаточно редкий трофейный вариант, M2 Bradley отправится в парк «Патриот».





Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Известно, что это первая добытая российскими трофейными командами подобная машина. Так же в районе недавних боёв за Авдеевку, непосредственно в самом населённом пункте, на одной из центральных улиц была найдена Bradley, но в более полном и современном «обвесе» – об этом свидетельствует наличие блоков динамической защиты, специально разработанных именно для БМП. Называется такая ДЗ – BRAT. И что интересно, уничтожило этот образец не попадание тяжелого снаряда или противотанковой ракеты «Корнет», а вполне банальнейшая противотанковая мина, которую предприимчивые российские штурмовики установили во время захвата украинского аванпоста в момент выхода на новые рубежи ВСУ, а механик-водитель Брэдли в момент горячки боя не заметил наземный боеприпас, после чего бронемашина вышла из строя, а экипажу пришлось отступить, «подарив» тем самым трофей россиянам.