И пока они Абрамсы продолжали ехать полгода к оставленной ВСУ городу-крепости, все слабые места заокеанской бронетехники "вбиты" на уровне подкорки каждого бойца ВС РФ

Невероятно сильное желание украинского военно-политического руководства вдохнуть новые силы и поднять резко просевший моральный дух отступающих всюду, где только возможно, сил ВСУ, позволило уговорить руководство Пентагона на демонстрацию заокеанского образца тяжелой бронетехники в лице американского ОБТ Abrams рядом с передовыми позициями украинской армии в районе Авдеевки. О появлении первых в «северо-западном» квадрате местности рядом с Авдеевкой, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По словам чиновника, танки впервые появились так близко непосредственно рядом с ЛБС. Неизвестно, насколько выросла боеспособность украинского воинства, перманентно находящегося на протяжении длительного срока в дефицитном состоянии всего и вся, в том числе и тяжелых артиллерийских боеприпасов, сумевшего запечатлеть кадры движения очередной бронемашины. Однако отступление ВСУ продолжается, которое не останавливалось даже после падения Авдеевки, после того, как по заявлению нового главкома украинской армии Александра Сырского, отступившие украинские солдаты смогли отойти на «заранее» подготовленные позиции организованным порядком. В чём очень уверенно сомневаются в иностранной прессе в лице хотя бы LCI.

реклама

Источник фото: dzen.ru "Оружейное сотрудничество"



А тем временем Кимаковский рассказал, что несмотря на весь пиар украинской стороны, в момент нахождения на территории Украины на протяжении как минимум шести последних месяцев, за 180 дней Abrams так и не смог доехать до любого поля сражения на СВО, продолжая «тренироваться» попадать на камеру в глубоком украинском тылу.

И уже известно, что в абсолютном большинстве российских подразделений вышестоящим командованием распространяются методички с указанием наиболее уязвимых мест в иностранной бронетехнике производства General Dynamics Land System, а непосредственно с участниками так называемых противотанковых групп прошли теоретические занятия по наиболее эффективным методам борьбы с Абрамсом.

Ранее в Сети распространились кадры с «африканской ревизией» ОБТ M1A1SA с композитной броней «Чобхэм».