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Madarator
Сырский заявил о сложной обстановке на многих направлениях и призвал ВСУ "не терять дух"
А в другой вселенной у министра обороны Умерова прямо сейчас "идёт" контрнаступление ВСУ

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   Продолжая наблюдать неприятную картинку с протяженной на многие километры ЛБС, где чувствительная потеря Авдеевки не остановила общее отступление украинской армии, а стала лишь его «стартовым свистком», главком ВСУ Александр Сырский заявил прямо и на публику – обстановка для украинских сил на многих направлениях до неприятного сложная.

   И как считает известный украинский генерал, конкретно обстановку на передовой усложняют «чувствительно» ещё и российские дроны, вместе с планирующими бомбами, в большом количестве поставляемыми воспрянувшей оборонной промышленностью РФ, сумевшей в недавнем времени оснастить так называемыми модулями планирования и коррекции уже и тяжелые полуторатонные ФАБы.

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Источник фото: газета.ру


   А тем временем ряд украинских военных признает, что потеря Авдеевки не была «запланированной». Об этом свидетельствует полное отсутствие так называемого «Плана Б», когда после занятия российской армией донбасского города украинская сторона, вместо вполне логичного отхода на запланированные позиции, о строительстве которых украинское военно-политическое руководство, не сообщало, будучи в полной уверенности, что Авдеевку взять у ВС РФ не получится, испытывает большое расстройство. Теперь, помимо утраченного Ласточкино, ВСУ не удаётся окопаться и остановиться в Тоненьком, стремительно продолжая отступать и дальше.

#александр сырский
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