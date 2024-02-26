Кажется в последние дни началась самая настоящая охота за передовыми украинскими ЗРК. Обычно такое бывает перед масштабным наземным наступлением

Слова нового украинского главкома ВСУ Александра Сырского о тяжелой оперативной обстановке для украинской армии сразу на нескольких направлениях, подтверждается буквально, когда было опубликовано видео поражения пусковой установки ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, до неприличия для ВСУ дорогостоящего и очень дефицитного. Потеря такого зенитного модуля в прямом смысле дорогой «подарок» для украинского военно-политического руководства.





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Источник фото: Известия





Согласно официальной версии, данный иностранный ЗРК был предварительно отслежен воздушным БПЛА, и в режиме реального времени сразу отправившем подтверждающую информацию прямо в вышестоящий штаб для «окончательного решения вопроса». Где не пожалели даже целого «Искандера-М» для поражения ценной цели.

Известно, что уничтожили пусковую установку в районе населенного пункта Малышевка около города Запорожье.





До момента прилёта неизвестного высокоточного боеприпаса. Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»





Но самое интересное, это не факт поражения вдали от передовой передового зенитного комплекса, а чем он на самом деле был уничтожен. Так как момент прилета чего-то «тяжелого» старательно вырезан, демонстрируя лишь зарево сильного пожара, свидетельствующего, что уничтоженным оказался явно не макет, детонация которого в принципе невозможна.





И после, когда уничтоженный образец горит «ярче факела». Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»

И как пишут в ТГ-канале «Gray Zone», вероятно было использовано новейшее вооружение, о наличии которого украинскому Генштабу знать «не обязательно». Поэтому это может быть как новая боеголовка для ставшего уже классическим «Искандера», так и новый ударный дрон, способный без проблем преодолеть 50 километров в местности, просто «кишащей» различными плотными куполами РЭБ украинской стороны. Но факт есть факт – NASAMS ярко пылает в украинском ближнем тылу и ничто не спасло его от поражения.