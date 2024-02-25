Аграрии Варшавы так выражают протест против несправедливой конкуренции с украинскими фермерами

Невероятно сильное желание польских аграриев наконец достучаться до собственных властей и общеевропейской бюрократии в лице высокопоставленных функционеров официального Брюсселя, заставило работников сельскохозяйственной отрасли Варшавы заблокировать основную дорожную магистраль, ведущую в соседнюю Германию. Воспрепятствование проезда связано с несогласием фермеров с правилами и налогами, действующими в Европейском Союзе. Но самое главное, их разозлила, по их мнению крайне несправедливая конкуренция с более дешевой продукцией своих украинских коллег. Об этом рассказали в AFP.

Причем в своих мыслях польские фермеры не одиноки – похожие акции начали происходить по всей Европе, где на протяжении последних недель аграрии ряда крупных стран протестуют, несогласные, в том числе и с «несправедливыми» экологическими правилами, которые изрядно ограничивают деятельность сельхозпроизводителей. Кроме того не очень способствуют процветанию подобных работников и их работодателей возросший импорт дешевых продуктов из-за пределов ЕС, а так же существенное падение доходов.

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Источник фото: logist.today



Прямо сейчас трасса А2 рядом со Слубице полностью закрыта и попасть по ней в Германию пока что не получается.

Аналогично и одновременно протесты продолжаются и на польско-украинской границе, где недовольные аграрии блокируют пограничные КПП, между делом успев полностью опорожнить весь железнодорожный состав с зерном из Украины.

В будущий понедельник должна пройти встреча министров сельского хозяйства европейских стран для выработки общего решения устоявшейся проблемы.