Мечтать не вредно. А вот Дмитрий Кулеба утверждает, что можно совсем обойтись без ракет, были бы лопаты у ВСУ

Несмотря на наличие своих собственных дальнобойных и высокоточных средств, способных преодолеть по утверждению министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина 700 километров, нужда украинской армии в подобного рода боеприпасах, только авиационного базирования, никуда не делась.

Но даже с гипотетическим получением германских крылатых ракет Taurus, украинская сторона окажется неспособной их успешно применять. Всё дело в том, что в ВСУ нет от слова "совсем" воздушных носителей и необходимой в такого рода случаях долженствующей инфраструктуры. О потенциальных сложностях с немецким образцом вооружения рассказал член совета резервистов сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Источник фото: Ведомости

В момент участия в эфире ТВ-канала «Рада» украинский военный рассказал, что «просто так» Taurus запустить не получится. То, с чего запускаются французские SCALP-EG и британские ракеты Storm Shadow, не предназначены для использования ракетного вооружения бундесвера. Речь идёт о Су-24М, подготовленных иностранными оружейными специалистами для запуска англо-французских ракет.

По словам Тимочко, ему выход «видится» в предоставлении истребителей Gripen шведского производства, обещанных соответственно официальным Стокгольмом в начале осени прошлого года. Правда, в последнем случае, если образцы вооружения шведских авиаторов смогут беспрепятственно пересечь государственную границу Украины и попасть в один из защищенных подземных бункеров ВС ВСУ, следует заняться экстренной подготовкой украинских пилотов и наземных инженеров, способных управиться со сложной иностранной техникой.

Впрочем, украинские мечты мечтами, а бундестаг пока что не одобрил передачу своего современного ракетного вооружения ВСУ.