Будет как с Leopard – и окажется, что вундерваффе "не той системы" вообще

Дальнобойные ракеты Taurus в самом ближайшем времени всё-таки появятся на вооружении украинской армии. В этом уверены в немецком Bild, имеющем собственные источники среди германских политиков. Согласно информаторам газеты, правящая коалиция ФРГ в рамках межпартийного соглашения придумала решение, как посредством секретного предложения передать украинской армии свои дальнобойные средства поражения, о поставках которых так много в последнее время говорится.

В материале четко акцентируется, что для отвода глаз и создания информационной завесы, прямо передаваемые Киеву ракетные вооружения не обозначаются именем собственным Taurus. А указываются в списке передаваемых вооружений под расплывчатой формулировкой как «дополнительные системы оружия дальнего действия». Причем предельно конкретизируется, для чего это может понадобиться. А понадобиться такие средства могут исключительно для «атак на стратегически важные цели далеко в тылу».

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Источник фото: popularmechanics.com







И уже согласно мыслительной работе немецких журналистов становится ясно, что это и есть дальнобойные и высокоточные ракеты Taurus, способные преодолеть те самые 500 километров.

В бундестаге соответствующее голосование должно состояться уже к исходу этой рабочей недели.

В минувшем январе представители федеральных земель отклонили резолюцию о передаче таких ракет в ВСУ, что нашло поддержку у немецких граждан.

Тем временем видя критическую ситуацию для украинской армии на передовых позициях, и к чему в ближайшее время это может привести, в администрации Джо Байдена рассматривают идею с передачей ВСУ ракет ATACMS с увеличенным радиусом действия, превышающим подобный в прошлой ревизии боеприпасов, отправленных Киеву в конце лета.