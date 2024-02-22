Печаль Вашингтона: Германия ни в какую не хочет втягиваться в конфликт, способный стать предвестником Третьей мировой

Несмотря на все просьбы Украины и заокеанские «пожелания» вашингтонской администрации, сделавшей в свое время многое, чтобы относительно актуальные версии немецких танков Leopard очутились под условным Работино, где бесславно были остановлены тяжелыми противотанковыми средствами ВС РФ, в германском парламенте учли свои прошлые ошибки, и решили отказать в просьбах так называемой бундестагской оппозиции в лице Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, решивших во что бы то ни стало вознамериться передать украинской армии авиационные боеприпасы высокоточного назначения, больше известные как ракеты Taurus.

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Источник фото: defencesecurityasia.com



«За» отдали 182 депутата свои голоса, высказались «против» целых 480 немецких парламентариев. Предварял голосование акт дебатов среди народных избранников, пытающихся в споре решить, как «победить» РФ и помочь украинскому государству выстоять.

По итогам было «предложено» назвать Москву экзистенциальной угрозой и подвергнуть куда более тяжелому санкционному давлению. Но это были всё слова, а вот для «дел» необходимо было передать ВСУ Taurus. С чем большинство депутатов по итогу и не согласилось.

Ранее в иносми «предсказывалось», что в бундестаге путем закрытого решения всё-таки передадут дальнобойные авиационные ракеты, способные пролететь 500 км.