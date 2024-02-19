Получить высокий урон при обороне ещё надо умудриться

Уход из Авдеевки станет черной страницей в военной истории украинского государства. Всё из-за высоких потерь, в повышенном числе которых в первую и в самую главную очередь виновато не кто иное, как командование, как военное, так и политическое. Так как без последнего первое не могло отступить, выполняя наказы гражданской власти. О проблемах в высших звеньях украинского военно-политического руководства в своем материале рассказала журналист LCI Шарлин Урель.

реклама





Женщина решила прокомментировать крайне неудачный ход бегства украинской армии из хорошо укрепленного и готового к долгой обороне донбасского города, где ввиду грубых промахов высших офицеров украинской армии целый набор факторов сыграли против ВСУ, из-за чего злокозненный город смогли покинуть далеко не все украинские солдаты и офицеры. А те, которые отправились прочь из городской агломерации, во время своего наступления находились под постоянным разящим огнем российской армии, «спустившей» на пешие колонны отступающих всё свое тяжелое вооружение, начиная от многотонных планирующих бомб и заканчивая вакуумными снарядами «Солнцепека», которые, даже если ударная волна оказалась слишком далёкой, наносили тяжелейшие повреждения, вызванные перепадами атмосферного давления. Причем заметно ухудшили состояние ВСУ при отступлении многочисленные дроны россиян, превратившие уход в самый настоящий «карнавал страха».

И те кто вышел из окружения, в своих злоключениях обвинили не российскую армию, а свое военное руководство, которое отдало тот самый запоздалый приказ на выход. Но самым главным виновником этого поражения является выходец и РСФСР и урожденный русский – Александр Сырский, подытожила корреспондент.