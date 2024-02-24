Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Под Авдеевкой попал на камеры танк Abrams с уникальной броней «Чобхэм», выполненной из композитов
Правда участие в боях осталось лишь номинальным – проезд по асфальтовому шоссе обороноспособности украинской армии сильно не прибавит

реклама

   Для поднятия так низко упавшего морального духа и для демонстрации международной поддержки, а именно американской, в украинских соцсетях появилось видео с танком Abrams «африканской ревизии» M1A1SA, имеющей продвинутое бронирование, в отличие от более ранних образцов, имеющихся на вооружении украинской армии.

   Об этой версии известно, что такие ОБТ были специально выпущены для государства Марокко, а об оснащении улучшенной броней «Чобхем» свидетельствует символьная аббревиатура «SA», обозначающая специальное бронирование в виде той самой композитной защиты.

реклама


Источник фото: Источник фото vk.com "Повёрнутые на Z войне"


   Боевая машина засветилась в районе Авдеевки, указали в канале «Повернутые на Z», но на достаточном удалении от отечественных ударных дронов «Ланцет» и дальнобойной ствольной артиллерии, способных принести немало проблем даже образцам с продвинутым бронированием. Хотя вот дальнобойные снаряды, выпущенные из реактивного «Торнадо-С», если бы ВС РФ знали точное время и место появления этого украинского ОБТ, могли бы и «достать» танк.



   Об Абрамсе известно, что несмотря на появление в качестве штатной единицы украинских танкистов ещё с начала минувшей осени, какими-то значимыми успехами на поле боя не отметился, как и вообще задокументированным участием в сражениях. В Пентагоне справедливо опасаются, что кадры, снятые в высоком разрешении горящих американских бронемашин, могут оказать отрицательный эффект на будущие продажи таких боевых единиц. Поэтому смотреть – можно, а биться в первых рядах с российскими Т-90 – ни в коем случае. Последние в одном из недавних боёв показали высокую устойчивость против тяжелых ракет «Стугна», сумев не только отразить нападение, но и продолжить вести бой как ни в чём не бывало.

#танк abrams #танк abrams всу
+
Написать комментарий (0)
Из-за боязни попадания Abrams в руки РФ, на Украину отправятся самые простые версии амриканского ОБТ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В пятницу США впервые с 1972 года попытается посадить свой космический аппарат на Луну
2
Рубцовский машиностроительный завод отправил в войска новую партию БМП-1АМ Басурманин
4
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
+
Россия проявляет интерес к сотрудничеству с Турцией по проекту истребителя Kaan
7
Встроенной графики Ryzen 7 8700G оказалось достаточно для Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей
9
Россия задает новый вектор в космической отрасли: от военных спутников до инновационных ракет
2
Новый оптический диск вмещает 200 Тбайт данных
8
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
26
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS
1
Акции Nvidia подскочили вверх после заявления компании, что ИИ достиг «переломного момента»
+
Модернизированные БМП-1 АМ «Басурманин» усиливают арсенал российской армии
+
OnePlus 11 получает обновление прошивки OxygenOS
1
Welt: В Авдеевке при отступлении ВСУ должны были уничтожить военное имущество и бросить раненых
4
Капсула Varda Space Industries успешно вернулась на Землю с космическим грузом
+
Некоторые пользователи Intel сталкиваются с проблемами на системах с Core i7 и i9 13/14 поколений
+
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
2
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
+
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
+
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
10
NVIDIA выпустила драйвер 551.61 с поддержкой Nightingale, а также фильтры RTX HDR и Dynamic Vibrance
+

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
17
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
37
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
34
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
126
Японский производитель полупроводников Renesas Electronics поглощает конкурентов одного за другим
3
Собираем ПК с помощью трёх разных чат-ботов
11
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
4
Стоит ли покупать б.у. видеокарту на «Яндекс Маркете», и почему не все предложения одинаково выгодны
14

Сейчас обсуждают

Александр Иконников
03:11
Лучше*
Почему не стоит переплачивать за брендовые видеокарты с тремя кулерами на примере GeForce RTX 4070S
REY_B_
03:05
Так давно пора... - Гражданские изделия ограничены в диапазоне, поэтому их и глушат. Военные не ограничены, поэтому заглушить их сложнее.
Разработчик "Ланцета" представил "Изделие 55" - новый дрон-камикадзе, неуязвимый для РЭБ противника
lexx0002
03:00
Я уже наверное 5 комп собрал, а вот про разъемы для вентиляторов каждый раз забываю, сейчас после последней сборки валяется один лишний. Плюс только после сборки заметил что первый слот оперативки мое...
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
Женя Емельянов
02:53
Бред. А нет, извините, полный бред!
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
daem0ns
02:24
вот это пернатое существо, кладёт свой болтик на ваши ссанкции ))))
В Минфине США считают, что страна выдержит обратный эффект своих же антироссийских санкций
Garthar
02:19
Ну на бумаге много что есть, а по факту из абрамсэобразного есть только инженерные машины
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
Garthar
02:17
Прикинь он уже светился на СВО и в Сирии и их внезапно больше чем челенджеров 3. Вот смотри даже твои хозяева пишут https://militarywatchmagazine.com/article/t14-first-combat-ukraine-reports
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
Garthar
02:12
Ну да ну да нести хрень в массы это же так круто да? Основная проблема CR929-600 — двигатели. Летом прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о пересмотре совместного проекта, поскольку ...
Концерн "Калашников" наращивает производственные мощности для выпуска боеприпасов
N1ghtwish
02:06
Вот это я понимаю поддержка, Win7, Win8.1, не то что у 3-х буквенной шняги.
NVIDIA обновила драйверы для видеокарт Kepler и операционных систем Windows 7, 8 и 8.1
REY_B_
01:55
Цены на газ в Европе уже упали, а деиндустриализация всё ещё разгоняется. Цены влияют, но главная проблема не в них. В том, что на заводах просто некому работать. В этом плане Германию в последние год...
В Минфине США считают, что страна выдержит обратный эффект своих же антироссийских санкций
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем