Правда участие в боях осталось лишь номинальным – проезд по асфальтовому шоссе обороноспособности украинской армии сильно не прибавит

Для поднятия так низко упавшего морального духа и для демонстрации международной поддержки, а именно американской, в украинских соцсетях появилось видео с танком Abrams «африканской ревизии» M1A1SA, имеющей продвинутое бронирование, в отличие от более ранних образцов, имеющихся на вооружении украинской армии.

Об этой версии известно, что такие ОБТ были специально выпущены для государства Марокко, а об оснащении улучшенной броней «Чобхем» свидетельствует символьная аббревиатура «SA», обозначающая специальное бронирование в виде той самой композитной защиты.

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Источник фото: Источник фото vk.com "Повёрнутые на Z войне"







Боевая машина засветилась в районе Авдеевки, указали в канале «Повернутые на Z», но на достаточном удалении от отечественных ударных дронов «Ланцет» и дальнобойной ствольной артиллерии, способных принести немало проблем даже образцам с продвинутым бронированием. Хотя вот дальнобойные снаряды, выпущенные из реактивного «Торнадо-С», если бы ВС РФ знали точное время и место появления этого украинского ОБТ, могли бы и «достать» танк.









Об Абрамсе известно, что несмотря на появление в качестве штатной единицы украинских танкистов ещё с начала минувшей осени, какими-то значимыми успехами на поле боя не отметился, как и вообще задокументированным участием в сражениях. В Пентагоне справедливо опасаются, что кадры, снятые в высоком разрешении горящих американских бронемашин, могут оказать отрицательный эффект на будущие продажи таких боевых единиц. Поэтому смотреть – можно, а биться в первых рядах с российскими Т-90 – ни в коем случае. Последние в одном из недавних боёв показали высокую устойчивость против тяжелых ракет «Стугна», сумев не только отразить нападение, но и продолжить вести бой как ни в чём не бывало.