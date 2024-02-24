Видимо это и есть то самое контрнаступление украинской армии, о котором рассказывал премьер Шмыгаль

Несмотря на все заявления киевских чиновников, в том числе самых высокопоставленных, например в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля заявляющих об идущем успешном контрнаступлении ВСУ, помимо Авдеевки, «успехи» украинского Генштаба продолжают расти. Так информация об утрате Степового поступает от разных источников. В частности об этом рассказали в ТГ-канале «Военная хроника» и отметил военный аналитик германского издания Bild – Юлиан Репке.





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И согласно данным отечественного ТГ-канала, накал сражений за поселение достиг такой величины, что украинские оборонительные позиции в самом населённом пункте стали похожи на идеально «ровную площадку», так как уничтожены практически полностью. А для перепахивания полевых укреплений российская сторона, не стесняясь в средствах и в снарядах, использовала самые тяжелые образцы «терраформирования»: от полуторатонных управляемых бомб ФАБ-1500 и до огнеметных систем «Солнцепек». Удивительно, что после использования таких средств, находятся среди украинских военнослужащих те, кто ещё способен куда-то отойти после ударов.





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Именно такими следующими очагами украинской обороны после вынужденного украинского отступления стали села Бердычи и Семеновка.

Поселение Степовое расположено северо-западнее освобождённой Авдеевки и выступает в руководящей роли для доступа к такому важному логистическому пункту, как местная железная дорога. Само село подвергалось штурмам ВС РФ ещё с ноября прошлого года.