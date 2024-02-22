"По-научному" такие дроны называются тейлситтеры

В зону СВО через месяц будет передан дрон, сочетающий в своей конструкции преимущества различных аэродинамических схем, ведь «летающим крылом» или классической самолетной компоновкой типы аэродинамических конструкций отечественных БПЛА не исчерпываются. Так ориентировочно в марте на российской спецоперации появится беспилотник «Чайка», взявший лучшее от схем, обычно применяемых в многороторных «птичках» и от обыкновенных БЛА, созданных на базе автономного самолёта, чему может быть примером известный «Орлан-10». Неизвестная широкому кругу читателей летная композиция называется «тейлситтер».





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Швейцарский дрон Wingtra. Источник фото: robotrends.ru





О новом дроне непосредственно рассказали в КБ «Стратим», где сообщили, что помимо проверочной партии, предназначенной для скорейшего отправления на передовые позиции, ещё одна партия будет установочной, для предсерийных проверок перед стартом производства.

А если сравнить новую модель с БПЛА, осуществляющими влёт и посадку как классический самолёт, то в отличие от таких версий, «Чайке» нужно много меньше места для подъема в воздух, так как она способна на вертикальный запуск. Следовательно, можно обойтись без обязательной в иных случаях катапульты, дополнительного места или разгонного реактивного модуля.

Максимальная скорость, на которую способна «птица», составляет 100 км\ч с предельной нагрузкой до 5 кг и расстоянием в 30 километров.