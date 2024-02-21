"Российская пропаганда" и "Вы всё врёте" – обычные классические аргументы на Украине на любую неудобную картину мира за рубежом

Украинская армия получила ощутимый репутационный и логистический урон, потеряв в стремительном сражении за свой город-крепость Авдеевку, представляющую собой мощную сеть укрепленных позиций, постройка которых заняла долгие десять лет. И словно этого мало, разгром случился и по части морального удара, когда поддерживающая на протяжении долгих 24 месяцев российской спецоперации на Украине иностранная пресса, да не какая-нибудь, а в лице авторитетнейшей и известнейшей The New York Times, объявила, что украинское командование само увеличило число необязательных потерь, отдав запоздалый приказ об отступлении, когда по факту, дабы выйти вообще в принципе, украинская армия оставила своих раненых и всю бронетехнику, решила отступать пешим порядком под многочисленными ударами «бесконечных» российских fpv-дронов и огня ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ. После чего согласно публикации NYT, в момент отхода ВСУ недосчитались 1000 солдат и офицеров, плененных или пропавших без вести.





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Источник фото: РБК







И именно такую информацию пресс-офицер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой назвал «российской пропагандой» и одним большим «фейком». Причем официальный спикер не отрицает, что российская сторона захватила украинских пленных, но их число кратно меньше, чем указано в публикации, прокомментировал Лиховой.

В ряде публикаций западных СМИ, провальную операцию назвали ударом, от которых ВСУ уже не смогут оправиться, понеся сильные моральные издержки, ведь никогда ранее в столь массовом порядке, не оставался столь укрепленный город вместе со своими брошенными на милость российского победителя солдатами.